نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر تعلق على دخولها الفن بواسطة والدها أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، على دخولها الفن من خلال بوابة والدها الفنان أحمد زاهر بالواسطة، قائلة أن حتما أن لو أي شخص قريب من فنان أو من أسرته لا بد أن يقال عليه ذلك دون أن يتحدث.



تصريحات ملك أحمد زاهر

وتابعت ملك أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"أول ما جيت أعمل مسلسل لؤلؤ وبقالي 8 سنين راجعة ومكنتش صورت أي مشهد.. لقيت بعدها الناس بتقول مبتعرفش تمثل، طيب أنتوا شوفتوني أصلا، الحاجات دي الناس بترخم عليها وزمان كنت بتضايق وبقول عاوزه أثبت نفسي.. لكن دلوقتي بقيت بعدي وبعمل اللي عليا".



وأوضحت ملك زاهر، أن تشبيها بالفنانة ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع شرف كبير لها، وهؤلاء فنانين عظماء وأتعلم منهم كثيرا وسعيدة بذلك التشبيه.





مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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آخر أعمال ملك أحمد زاهر



يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر مشاركتها في مسلسل محارب الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.