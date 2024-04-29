في ذكرى ميلاد زكي طليمات.. مالا تعرفه عن رائد المسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصري زكي طليمات، الذي تميز بالثقافة الواسعة والحرص على اختيار أعماله، وتفوق على نفسه وأصبح من بين أبرز الموجودين على الساحة الفنية في زمن الفن الجميل.

نشأة وبداية مشوار زكي طليمات الفني



ولد الفنان الراحل زكي طليمات بحي عابدين في القاهرة، حصل زكي على البكالوريا من الخديوية الثانوية، ثم التحق بمعهد التربية، وأوفد في بعثة إلى فرنسا للدراسة في معهد التمثيل بباريس، ومسرح الكوميدي فرانسيز، ومسرح الأوديون، ومعهد حرفية المسرح بباريس، وحصل من المعاهد والمسارح المذكورة على دبلوم في الإلقاء والأداء، وشهادة فن الإخراج وشهادة المناظر المسرحية.

عمل مراقبًا للمسرح المدرسي من 1937 إلى 1952 ثم مديرًا للمسرح القومي من 1942 إلى 1952، ثم مؤسسًا وعميدًا لمعهد التمثيل، وأيضًا عمل مديرًا عامًا للمسرح المصري الحديث، ومشرفًا فنيًا على فرقة البلدية في تونس من 1954 إلى 1957 ثم مشرفًا فنيًا على المسرح العربي في الكويت.







أبرز أدوار زكي طليمات

اشتهر زكي طليمات بدور آرثر الشهير في فيلم صلاح الدين وقد عرفه مشاهدو هذا الفيلم بجملته الشهيرة لليلى فوزي في ليلة أقل جمالًا من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتي يا فرجينيا، وعرفه جمهوره أيضًا بشخصية المليونير والد زبيدة ثروت في فيلمها مع عبد الحليم حافظ يوم من عمري وهو حاصل على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية، ودرجة الدكتوراه الفخرية، وتوفي عام 1982.









جوائز حصل عليها زكي طليمات





حصل زكي على العديد من الجوائز أبرزها نيشان الافتخار من درجة كوماندور من الحكومة التونسية، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

زيجات زكي طليمات





تزوج زكى طليمات من رائدة الصحافة روزا اليوسف والدة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس بعد طلاقها من والده الفنان محمد عبدالقدوس وأنجب منها ابنتهما أمال طليمات، وبعد طلاقهما تزوج طليمات من الفنانة إحسان شريف التى اتهرت بدور بهيجة بنت سلطح بابا فى فيلم إشاعة حب، وحماة سميرة أحمد الصامتة دائمًا فى فيلم أم العروسة،





وفاة زكي طليمات





ورحل الفنان زكي طليمات عن عالمنا فى 22 ديسمبر عام 1982.