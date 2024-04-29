نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب مصطفى شعبان.. هدى الناظر تتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول أخبار عن ارتباطها بالفنان مصطفى شعبان، حسبما صرحت مصادر مقربة منه، وذلك باقتصار عقد قرانهما على الأهل والأصدقاء، بعد 53 عامًا من عزوبية مصطفى شعبان، ولم يقم أيًا من الطرفين لم يؤكد أو ينفي هذا الارتباط.

من هي هدى الناظر؟

هدى الناظر، سيدة أعمال مصرية، ولدت في القاهرة عام 1982، حصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2006، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات قبل الانتقال إلى مجال إدارة الأعمال الفنية.

تولت هدى الناظر مسؤولية إدارة أعمال الفنان عمرو دياب في الفترة من 2007 إلى 2018، ولقبت بـ "الجندي المجهول" في حياته، قبل أن ينتهي تعاقدهما بسبب الخلافات مع زوجته السابقة دينا الشربيني، وكان عمرو دياب كان سبب في تعارفهما وتوطيد العلاقة بينهما بعد حضورهما عدد من حفلاته.

في عام 2007 بدأ اسمها يتردد بقوة، بعد توجيه النجم عمرو دياب، الشكر لها، في تترات كليب أغنية "نقول إيه"، وكشف عمرو دياب، في عام 2008، عن كونها المنتج المنفذ، في كليب أغنية "وياه".

تولت أيضًا هدى الناظر مناصب عديدة خلال رحلة تعاونها مع عمرو دياب، منها مديرة إذاعة دياب FM وشركة ناي إلى جانب كونها المتحدثة الإعلامية بإسمه.

وفي 2018 انتهت رحلة تعاون هدى الناظر مع عمرو دياب، حيث طاردت هدى الناظر العديد من الأزمات في عامها الأخير، منها اتهامها بصفع أحد محبي "عمرو" في حفل غنائي، إلى جانب الشائعات عن وجود ارتباط عاطفي بينها وبينه، بالإضافة إلى الربط بين تزامن إبعادها، مع ما تردد عن وجود قصة حب تجمع دينا الشربيني وعمرو دياب.

زواج هدى الناظر ومصطفى شعبان

وحسب مصادر مقربة من مصطفى شعبان أكدت إنه احتفل مصطفى شعبان بزواجه من هدى الناظر، منذ شهرين، في حفل عائلي محدود الحضور، بسبب الحالة الصحية لوالد العروس، ويقضي الزوجان الإجازة خارج مصر، لكن لم يعلن رسميًا أي منهما تفاصيل الزواج.

الخطوة المفاجئة لجمهور شعبان، جاءت بعد حديثه عن الزواج، في آخر لقاء له، بإحدى البرامج التليفزيونية، إذ قال: "أنا عازب عشان نصيب ولسه مجاش، السينجل لها جوانب إيجابية وجوانب ناقصة، وأنا خطبت مرة زمان في 2006، لكن متفهمناش وكنا صغيرين، وبيحصل لي شائعات كتير ومبقتش تشغلني أبدًا".

وقدم كثير جمهور متابعي العروسين، التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن مشاعر الحب والفرحة: "ما شاء الله ربنا يبارك لهم"، "زواج سعيد بعد عزوبية"، "المعلم اتجوز".