عمر العبداللات يغني لأطفال غزة

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رياض - احمد صلاح - يستعد الفنان الأردني عمر العبداللات، لإحياء حفل غنائي ضخم، في المدرج الروماني، بالعاصمة عمان، على أن يعود ريعه لدعم علاج مرضى السرطان من أطفال الأردن وقطاع غزة في مؤسسة الحسين للسرطان.



وسيقان الحفل الذي تنظمه جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، الجمعة المقبل، 3 مايو (آيار)، في تمام الساعة الثامنة مساءً. ومن المرتقب أن يقدم فيه "صوت الأردن" باقة من أغانيه التي تقدم رسالة، وتجسد الهم الوطني الذي وضعه العبداللات نصب عينيه.



وشارك العبداللات عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، الفيديو الدعائي للحفل، مرفقاً بتعليق "نلتقي للفرح والمحبة لندعم مرضى السرطان من أطفال الأردن وقطاع غزة مساء الجمعة الموافق 3 /5 الساعة 8 مساءً في المدرج الروماني" .