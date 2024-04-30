أحمد السقا يروج لفيلم "السرب" قبل طرحه في السينمات غدا

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان أحمد السقا لفيلم "السرب"، المقرر عرضه في السينمات غدا الأربعاء 1 مايو، وذلك من خلال نشره برومو الفيلم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

معلقا عليه قائلا: "يوم واحد بس والسرب هينطلق.. فيلم السرب غدًا بجميع دور العرض في مصر".

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

أحداث فيلم السرب

فيلم السرب عن أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.