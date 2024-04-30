مي القاضي تكشف أسباب عدم نجاح مسلسل لانش بوكس

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي القاضي، عن أسباب عدم نجاح مسلسل لانش بوكس، موضحة أن النصيب عامل أساسي في ذلك، فضلًا عن عدم استكمال تصوير دورها في المسلسل.

تصريحات مي القاضي

وتابعت مي القاضي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أنا للأسف معرفتش اكمل دوري في لانش بوكس لأني كنت بصور دوري في صيد العقارب ورحيل في نفس الوقت لأن المواعيد كانت مختلفة وكان في 20 يوم مختلفين.. كنت بمشي أصور صيد العقارب وبعدها اروح لوكيشن تصوير رحيل وكان يكلموني أقول لهم أنا مش عارفه اجي ومكملتش دوري ومعرفش هما عملوا إيه في لانش بوكس وباقي مشاهدي مصورتهاش".



وأشارت "القاضي"، إلى أنها لن توافق على المشاركة في ٣ أعمال بموسم واحد، وأنها تحب الاختفاء بالأشياء ولا تفضل الإنتشار الكثير في أعمالها، معقبة:"أنا جبانة في الحتة دي ومش بحب أعمل أي حاجه لمجرد أكون موجودة وخلاص".



وأوضحت مي، أنها لا تقبل بأي عمل حتى لا تفسد من رصيدها، كما أن الخيانة موجودة وأنها هناك فتيات أخرى تعرضن لذلك.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي



يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب، ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.