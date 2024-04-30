مي القاضي: الأحضان عادي جدًا في الدراما وإحنا بنعملها

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة مي القاضي، أنها لا تحب أن تقدم مشاهد الإغراء في أي عمل فني كونها تخشى ذلك ولكنها تستطيع أن تقدم دور راقصة به موضوع وحبكة أو به رساله من خلال الدور.





تصريحات مي القاضي

وتابعت مي القاضي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "الأحضان عادي في الدراما مفيهاش مشكلة وأحنا بنعملها.. لأن ده بيكون حضن أخويا أو زوجي ما دام مفيهاش فجة للمشاهد أو مبتذلة".



وأوضحت مي، أنها أستطاعت أن تميز نفسها ولكن لا تقيم نفسها وعندما تشاهد أي مشهد لها لا تكون راضية عن أدائها بنسبة 100 ٪.

وأكملت مي، أن الفنانة نبيلة عبيد قدمت دور الراقصة بشكل جيد في السينما ولكن الموضوع كان به هدف ورسالة وله حبكة والجمهور أحبها للغاية.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي

يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.