وهي تبكي.. دينا الشربيني تتحدث عن والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن والدها مشيرة إلى أنه كان الصديق المفضل لها وكانت تحكي له تفاصيل حياته اليومية كما كشفت عن رحلة مرضه

وقالت دينا الشربيني في تصريحات تليفزيونية:' علمني كل حاجة حلوة، وكان أحلى حاجة في الدنيا وهو مات فجأة، دخل المستشفى وقالوا لنا عنده تسمم في الدم وهو كان زي الفل

أضافت:' دخل عمل استكشاف وبعدين القلب كان ضعف وقعد يوم ونص في المستشفى وتوفي ولسه مش عارفة استوعب أنه مش موجود

قالت "دينا" عن الشخص المرتبطة به: "هو اسمه حسين وبيشتغل في شغل بره المجال الفني وكان في بينا صداقة وبنتقابل وسط اصدقاءنا لحد ما ارتبطنا وهو بيراعي ربنا وجدع وبيبقى عايز يعمل لك كل حاجة وداعم ومش بيحب يظهر في الصورة".

وأضافت: "مش بنظهر مع بعض وأبعد ما يكون عن الأضواء واحنا شبه بعض في حاجات كتير إلا الاضواء وهو متفهم شهرتي، والارتباط بينا جه كده وبابا الله يرحمه حبه وهو عارف أهلي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني هو مسلسل "كامل العدد +1" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024. وحقق العمل نجاحا كبيرا وانتشار واسع خلال شهر رمضان.