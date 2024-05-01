بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ الراحل مصطفى درويش

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان الراحل مصطفى درويش تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإحياء الذكرى الأولى من وفاته.



تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنان مصطفى درويش، الذى رحل عن عالمنا فى الأول من مايو 2023 عن عمر ناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ الراحل مصطفى درويش



مولد مصطفى درويش

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.



أهم أعمال مصطفى درويش



تمكن الفنان الراحل مصطفى درويش في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي من خلال أعماله الفنية أبرزهم فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى وقسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربى وآخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملا دراميا خلال مسيرته الفنية، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة.

