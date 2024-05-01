نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوركسترا الأوبرا يتجاوز حدود اللغة والمكان على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلي مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد على مسرحها الكبير حدثًا تتويجيًا لمشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمنى جيفورج سرجسيان.

جولة موسيقية مع أوركسترا الأوبرا

فعلى المسرح الكبير نجح المبدعون الأمريكية أنا ماريا (هارب)، الأمريكية الكورية كيت لي(بيانو)، اليابانية ميساتو هاناوا (ساكسفون) في تتويج مشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) وتحقيق أهدافه، وألتقوا فى جولة موسيقية تجاوزت حدود اللغة والعرق والمكان وقاموا باستعراض مجموعة من الآلآت تنتمى لفترات مختلفة مؤديين أعمال بارزة لمجموعة من كبار المؤلفين العالميين كان منها مثابرة لـ ويلش، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكي، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكي، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ سان سانص، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دي فالا.

مشروع كول أوركسترا

جدير بالذكر أن مشروع كول أوركسترا (colORCHESTRA) يقوم باختيار العازفين المتميزين من جميع أنحاء العالم بعد خضوعهم لاختبارات أداء حية صارمة للإطمئنان لمهارتهم وقدراتهم الفنية.