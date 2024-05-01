هالة صدقي تهنئ العمال بمناسبة عيدهم: من غيركم جزء كبير من العالم يتوقف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة هالة صدقي على تهنئة العمال بمناسبة عيدهم، حيث شاركت صورة برفقة مجموعة من العمال، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هالة صدقي في الصورة مع مجموعة من العمال، وكتبت عليها: "كل سنه وعمال العالم في كل المجالات بالف خير، من غيركم جزء كبير من العالم يتوقف، شكرا ليكم".





أحدث أعمال هالة صدقي

ومن ناحية اخري، تشارك هالة صدقي في فيلم كتف قانوني، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: كريم عفيفي، سيد رجب، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: يسرا، إلهام شاهين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم تدور فى عدة خيوط درامية، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع، من بينها نادٍ رياضى وتحديدا فى ممارسة كرة القدم، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وهو ما حمسها للعودة لشاشة السينما بعد غياب سنوات، ايضا فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

اخر اعمال هالة صدقي

وكان اخر اعمال هالة صدقي هو مسلسل "جعفر العمدة"، وحققت نجاحا كبيرا بشهادة الجمهور والنقاد، أمام النجم محمد رمضان، المسلسل قد شارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، منهم إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وتأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.