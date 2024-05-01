انت الأن تتابع خبر كندة علوش تتفاعل مع إشادة يسرا بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش، مع إشادة الفنانة المصرية يسرا بها في أحد اللقاءات الإعلامية، والتي وصفتها خلاله بالزوجة الصالحة والصديقة الوفية والفنانة التي تمتلك فكراً فنيًّا متفرداً.



وشاركت كندة عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام" مقطعاً من اللقاء، أرفقته بتعليق أعربت فيه عن امتنانها الكبير ليسرا، قائلة: "حبيبة قلبي وقلب الملايين، كلامك حلو وكريم زي روحك أنا سمعته عشر مرات من جماله، شكرا للمحبة الكبيرة والثقة".



كما وصفتها بأيقونة النجاح والمكسب الحقيقي لأي شخص بقولها: "شكرا للمحبة الكبيرة والثقة، أنت مثل أعلى وأيقونة للنجاح والتألق وإنسانة عظيمة ومكسب لكل شخص يعرفك، ربنا يخليك لكل اللي بيحبوك".



وتفاعل عدد كبير من متابعي كندة علوش مع المنشور، معربين عن حبهم الكبير لها وشوقهم لرؤيتها مجدداً على الشاشات، وجاء في التعليقات: "دا حقيقي فعلاً إنسانة جميلة وقريبة من قلوبنا وبنحبها" و"فعلا أنت قمر ومحترمة وبنحبك كتير، واشتقنا نشوفك على الشاشة".



كما أعربت النجمات عن حبهن الكبير لها، مثل الفنانة ريهام عبد الغفور التي علقت: "كلنا نحبك حبيبتي" إضافة إلى غادة عادل، ودرة زروق، ومي جلال، وسوزان نجم الدين .