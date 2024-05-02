نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينب العبد عن كواليس مسلسل العتاولة: "طارق لطفي ضربني بالقلم بجد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة زينب العبد عن كواليس تصوير مشاهدها في مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

قالت "زينب" خلال لقائها في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على شاشة قناة " mbc مصر": "في بنت اسمها نورا خدت قلم قوي جدا من أستاذ طارق لطفي وجت حكتلي عليه وبعد روحتلو وهزرت وقولتلو خايفة من القلم، رد عليا ساعتها وقالي متقلقيش وفعلا مكنش قوي أوي، كان بروفيشنال".

أبطال مسلسل العتاولة



يذكر أن مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ويشارك معهم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تتوالى الأحداث.