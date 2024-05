فنانين دخلوا في نوبة بكاء بسبب أزماتهم الشخصية (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعتبر الفنون وسيلة تعبير قوية للفنانين للتعامل مع مشاعرهم وازماتهم الشخصية.

وبسبب طبيعة عملهم، يمكن أن يتأثروا بقوة بالتحديات والضغوط النفسية التي يواجهونها في حياتهم الشخصية.

قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن يدخل الفنانين في نوبة بكاء أثناء أداء أعمالهم الفنية أو في المناسبات العامة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن دخلوا في نوبة بكاء بسبب ازماتهم الشخصية

أديل

خال حفل توزيع جوائز Grammy عام 2011، دخلت المغنية البريطانية أديل في نوبة بكاء قبل أداء أغنيتها "Someone Like You". وقد أفادت فيما بعد أن كانت تعاني من انفصال عاطفي وكانت تعبر من خلال الأغنية عن مشاعرها الشخصية.

جاستن بيبر

في حفل MTV Video Music Awards عام 2015، أدى المغني الكندي جاستن بيبر أغنية "What Do You Mean" وفي نهاية الأداء، دخل في نوبة بكاء وتأثر بشدة. وقد أشار بيبر في وقت لاحق إلى أن الضغوط النفسية والصحية التي كان يواجهها تسببت في تلك الردة العاطفية.

ديمي لوفاتو

خلال حفل توزيع جوائز Grammy عام 2020، قدمت المغنية والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو أغنية "Anyone". وبعد بداية الأغنية، دخلت في نوبة بكاء وتوقفت لبضع ثوانٍ قبل أن تستعيد توازنها وتكمل الأداء. وأوضحت لوفاتو لاحقًا أن الأغنية تعبر عن صراعاتها الشخصية والعاطفية وأنها تجسدت بشكل قوي خلال تلك اللحظة.

يُذكر أنه على الرغم من هذه اللحظات العاطفية، فإن استعراضاتهم الفنية تعتبر أيضًا وسيلة لتجسيد قوتهم وتحقيق الشفاء النفسي والتعبير عن أصعب تجاربهم.