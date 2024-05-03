نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند... تعرف على تفاصيل الأزمة بين نيشان وياسمين عز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الإعلامية ياسمين عز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصدور قرار من نيابة دبي بحبس الإعلامي نيشان بعد سبه لها.

وأرفقت بتعليق قالت فيه:" صدر الحكم فى ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه والمنصف الذى أنصفني وردلى حقي.

تفاصيل الأزمة بين نيشان وياسمين عز

بدأت الازمة بين الإعلامي اللبناني نيشان وياسمين عز عندما تعرض لموقف محرج، وذلك في منتدى الإعلام العربي.

حيث بدأ نيشان جلسة الإعلام والتريند، بالمنتدي المقام في دبي، وتغيبت الإعلامية ياسمين عز، عن الحضور دون تبرير مسبق.

وقال: "أكيد بتحضر صوتها الشتوي، وتابع الجلسة بمفرده بمخاطبة الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.

وردت الإعلامية ياسمين عز على نيشان، قائلة:" لن أقوم بالرد على الإساءة، وقررت رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي نيشان".



