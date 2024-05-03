نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل دور باسم سمرة في "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان باسم سمرة على فيلم “ اللعب مع العيال” للنجم محمد إمام وإخراج شريف عرفة المقرر طرحه في عيد الاضحى المقبل.

ويجسد باسم سمرة دور تاجر سلاح خلال الأحداث ويدخل في صراعات كثيرة

ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.

في سياق آخر يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي جمعت بين باسم سمرة وأحمد السقا كان مسلسل "العتاولة"،الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا في الشارع المصري.