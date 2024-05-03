نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن أسماء جلال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة أسماء جلال تريند محركات بحث جوجل،نظرا لإنتشار أنباء حول عيد ميلادها، وتميزت أسماء بخفة الدم، وتميزت بالذكاء والإصرار والطموح.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ أسماء جلال

بحل اليوم الجمعة بعيد ميلاد أسماء جلال،

وولدت في 22 مايو عام 1995، وحصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام، ودخلت مجال التمثيل بناء على ترشيح من المخرج بيتر ميمي، للمشاركة في بطولة مسلسل الأب الروحي، الذي حققت نجاحا كبيرا خلاله.

كانت تعمل أسماء جلال كموديل للمحجبات، وعملت مع متاجر كثيرة لتكون موديل لتصميماتها، وحتى الآن لها صور كإعلان ترويجي لملابس

ومستلزمات الحجاب، كما كانت موديل لخبراء التجميل؛ حيث ظهرت في صور كثيرة تستعرض صيحات المكياج حينها.

بدايات أسماء جلال في التمثيل

وكانت قد كشفت جلال بدايتها مع التمثيل، واصفة إياها بأنها بائسة، فعائلتها عارضت دخولها هذا المجال، وبالنسبة لوالدتها، كان ذلك مستحيلا.

وقالت أسماء إن انجذابها للتمثيل بدأ بإعجابها بمؤديات الرقصات في الإعلانات، وشعرت في تلك الفترة برغبة في تجربة الظهور في التليفزيون.



وخلال لقاء سابق لها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، قالت أسماء جلال: بابا حاول يساعدني شوية من ورا ماما، فحصلت خناقة، والموضوع اتقفل تماما إلى أن دخلت الجامعة، وبدأت أدخل المسرح والورش وتجارب الأداء.

وأضافت: "عملت كذا أوديشن مكانش حد بيكلمني خالص، لقيتهم فجأة بيكلموني في شركة إنتاج، عندك تصوير الأسبوع الجاي".

والدة أسماء جلال تنهار لهذا السبب

وأكدت: ماما شافتني في مسلسل (كأنه إمبارح)، كل ده ماكانتش عرفت إني بمثل، وهي بتقطع السلطة قالت لي تعرفي شفت بنت شبهك في المسلسل، وعندما أخبرتها بأني نفس البنت؛ انهارت".

أبرز أعمال أسماء جلال

وتوالت مشاركاتها الفنية فيما بعد، في العديد من الأعمال الدرامية، من بينها المشاركة في الجزأين الرابع والخامس من مسلسل حكايات بنات، وخلي بالك من زيزي والغرفة 207، وأشغال شقة.



الحالة الاجتماعية لـ أسماء جلال

ومن ناحية تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لمرات عدة أخبارًا حول ارتباط وزواج الفنانة الشابة، إلا أن كل تلك الأحاديث مجرد شائعات، وأسماء صرحت بأنها ليست مرتبطة ولا تفكر حاليًا سوى في عملها، بالإضافة إلى أنها قالت إنها عندما تتزوج ستعلن ذلك أمام الجميع ولا بد من وجود كيميا بينها وبين الشخص الذي سوف يكون شريك حياتها.

وانتشرت شائعة من قبل الجمهور حول علاقة تربط أسماء جلال ومغني الراب الرابر المصري ويجز، إلا أنها نفت ذلك.

