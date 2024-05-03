نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده..تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ توفيق الدقن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة 3 مايو ذكرى ميلاد الفنان الراحل توفيق الدقن، الذي اشتهر بأدوار الشر، وتميز بالذكاء والإصرار والطموح، وحب الجماهير له في الوطن العربي،كما اشتهر كثيرًا بأدوار الشر وعرف بلقب بلطجي الشاشة، تميز بأدائه الرائع وإفيهاته التي ما زالت حتى الآن راسخة في أذهاننا والتي اشتهر بها كثيرا.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ توفيق الدقن

مولد ونشاة توفيق الدقن



ولد الفنان الراحل توفيق الدقن في الثالث من شهر مايو وذلك في عام 1923، اسمه الكامل هو توفيق أمين محمد الدقن وهو من مواليد محافظة المنوفية وتحديدًا في قرية هورين في بركة السبع.

نشأ توفيق الدقن في أسرة مسلمة متدينة مكونة من 5 بنات و4 أولاد وكان والده يحبه بشدة، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على شهادة البكالوريوس في عام 1950، شارك في بعض الأعمال الفنية بأدوار صغيرة أثناء دراسته في المعهد وبعد أن تخرج التحق بالمسرح الحر واستمر به لمدة سبع سنوات، ثم التحق بالمسرح القومي.

حصل خلال حياته الفنية على كثير من الجوائز والأوسمة، فهو واحد من أهم فناني الزمن الجميل، ويذكر أن والده كان لديه ابن كبير يدعى توفيق لكنه توفي وهو صغير وعندما رزق بابن آخر أسماه توفيق أيضًا وجعل شهادة ميلاده هي شهادة ميلاد أخيه المتوفي، وكان دائمًا يقول إنه عاش في الدنيا بدل فاقد.



زيجات توفيق الدقن

تزوج الفنان توفيق الدقن من السيدة نوال الرخاوي من خارج الوسط الفني ورزق منها بابنه ماضي توفيق الدقن المحامي بالنقض.

على الصعيد الشخصي، كان توفيق الدقن يتمتع بشخصية هادئة وودية، وكان يحب الاهتمام بالفن الذي يقدمه والعمل بجدية واجتهاد. كما كان يعتبر من الفنانين الذين يحافظون على خصوصيتهم ويتجنبون الإعلام والتدخل في حياتهم الشخصية.

وفاة توفيق الدقن



رحل توفيق الدقن عن عالمنا في 26 نوفمبر عام 1988 وذلك عن عمر يناهز 65 عام وذلك بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.



