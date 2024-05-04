نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال عن فتاة أحلامه: عايزها تبني معايا مستقبلي مش تأمن مستقبلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، عن المواصفات التي يتمنى تواجدها بشريكة حياته، مؤكدًا أنه لا يريد الارتباط بـ شخصية مشهورة.

تصريحات عمر كمال

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: أنا ماليش صاحب في الرحلة يمشي معايا مشوار طويل، ونفسي طبعًا يكون في واحدة تمشي معايا الرحلة، والمهم أن هي تيجي تبني معايا مستقبلي مش جاية تبني مستقبلها هي، ونص اللي بقابلهم جايين يأمنوا مستقبلوهم هما، ودول أغبياء جدًا وبيبانوا في الأول، ولكن في بنات طيبة وغلبانة ولكن مبتعرفش تتعامل معايا وأنا محبش ارتبط بـ بنت معروفة.

وتابع عمر كمال: أنا واحد حياتي كلها مشغولة وعايز واحدة شغلها الشاغل عمر، وأنا هدلعها وهتبقى ست الدنيا كلها وهتلف معايا العالم كله، وأنا اللي هتجوزها مش هيكون ليها تطلعات في الشهرة.

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.

رد عمر كمال على الانتقاد الموجه له

وعبر عمر كمال، عن استيائه وغضبه، وذلك بعد تعرضه للانتقادات خلال الفترة الماضية، عقب ظهوره بسيارات غالية الثمن، وحملت اسمه، خلال تصوير فيديو كليب.

وتحدث عمر كمال، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: "لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش لي قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنا أنا؟".

وتابع: "أنا بنجح، أفضل وسيلة للانتقام النجاح، عشان اللي يقلل مني ميعرفش يطولني ويشوفني من بعيد يقول إنه كان يعرفني في يوم من الأيام، أنجح عشان في قلوب عايزك تفرحها، وعيون لازم تكسرها، الحياة مش عايزه الضعيف ولا الشكاي ولا النداب، الحياة بتجري.. أنجح".

آخر أعمال عمر كمال

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال، كان طرحه أحدث أعماله الغنائية بعنوان الساحر، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية الساحر كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبوعبير، ومن إنتاج معتز عرموش وسامو.