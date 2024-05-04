نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال: بتجنب وجود الرقاصات بسبب أمي وإيه الحرام إني بفرح الناس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مطرب المهرجانات عمر كمال، أنه أصبح يتجنب وجود الراقصات في كليبات أغانيه احترامًا لرغبة والدته، بجانب الحديث عن عمله في الملاهي الليلة.

تصريحات عمر كمال

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: بقيت بتجنب وجود الرقاصات في كليباتي، علشان مزعلش أمي لأنها بتقعد تقولي اتقي ربنا وأخوك شغال معاك وعنده ابن، وهي بتزعل جدًا لو لقت واحدة بترقص جنبي، وتقولي اتقي ربنا وفي أطفال بتتفرج عليه، وهي مبتقولش أن فلوسي حرام لأنها من الأغاني، وأول حاجة ربنا هيحاسبني عليها أنا أذيت مين، وإيه الحرام اللي أنا عملته في إني فرحت ناس؟.

وتابع: أنا لسة بشتغل في ملاقي ليلة، ومبتضايقش لو حد رمى فلوس، دي لغة التحية هناك وهما بيجيبوا عمر كمال علشان يجيبوا فلوس أكتر، وأي حد بيشتغل في ملهى ليلي بيترمي عليه فلوس.

وأضاف: ولو أنا بشتغل نمرة ثابتة بنتفق الفلوس دي هتتقسم إزاي، ومش كل الناس اللي جاية عارفة أن دي فلوس بتتأجر علشان يتعمل بيها شو، وفي ناس بترمي فلوس ودولارات بجد.

واستكمل: أنا ماليش دعوة بسلوك غيري علشان كده ربنا بيكرمني، وشارع الهرم أسسني في الشغلانة، أنا بدخل المسرح من أول ثانيتين بعرف الطرابيزة دي والزبون ده هطلع منه كام، وبقيت عارف الجمهور عايز إيه، وهبطل أروح ملهى ليلي لما أكون عليت سعري أو نجحت كمان شوية.

مواعيد برنامج خلاصة الكلام

برنامج خلاصة الكلام يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.