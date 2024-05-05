نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي: "طلاق والدي والدتي لم يؤثر عليا سلبيا وذهبت لطبيب نفسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم فهمي، عن تفاصيل كثيرة من حياته الشخصية وذكرياته في الطفولة، كاشفًا عن تأثره بقرار انفصال والده عن والدته بسبب خلافات كثيرة حدثت بين الطرفين.



وقال "فهمي" خلال لقائه ببرنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، إن انفصال والديه لم يؤثر سلبيًا عليه هو وشقيقه، مشيرا إلى أن الانفصال لا يعني وجود طرف سيء ولكنهما لم يتوافقا.



وأوضح الفنان كريم فهمي، أنه لم يتخيل أن والدته تتزوج من شخص آخر وحدثت مشاكل كثيرة لكنه تفهم ذلك عقب كبره في السن.



وأردف كريم،:"بس فهمت لما كبرت إن أي واحدة محتاج أمان في حياتها، أما أبويا هو لذيذ وجميل اتجوز كتير ومتجوز دلوقتي".

كريم فهمي يتحدث عن ذهابه لطبيب نفسي

كما تحدث كريم فهمي عن ذهابه لطبيب نفسي في أحد المرات، قائلًا: "روحت لدكتور نفسي، لأن جه عليا وقت مكنش عندي شغف للشغل والكتابة، ولسة بتابع عند الدكتور، ومش مجنون يعني، عشان إحنا عندنا في الثقافة إن اللي بيروح للدكتور النفسي مجنون".



