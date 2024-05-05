تعرف على تفاصيل فيلم Flesh of the Godsلـ كريستين ستيوارت



القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب عدد كبير من جمهور السينما الأجنبية طرح أحدث الأعمال السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم

Flesh of the Godsبطولة كريستين ستيوارت.

ومن جانبه، أعلن المخرج بانوس كوزماتوس، الذي قدم فيلم Mandy، أن الممثلة العالمية كريستين ستيوارت ستلعب دور البطولة في فيلم Flesh of the Gods بصحبة الممثل أوسكار آيزاك، وتدور أحداثه عن مصاصي الدماء.

أحداث فيلم Flesh of the Gods



وتدور أحداث فيلم Flesh of the Gods، في فترة الثمانينات بمدينة لوس أنجلوس ويقدم الممثلان العالميان كريستين ستيوارت وأوسكار آيزاك دور زوجان يدعان أليكس وراؤول، وهما زوجان ينزلان كل مساء من شقتهما الفاخرة بناطحة السحاب ليتجهان إلى عالم المدينة الليلي، ولكنهما يقابلان Nameless وجماعتها الغامضة المتشددة، ويتم إغرائهما لعالم ساحر سريالي مليء بالإثارة والعنف، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم هذا العام.

أبطال فيلم Flesh of the Gods



ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم كريستين ستيوارت والممثل أوسكار آيزاك، ومنهم، أندرو كيفن ووكر الذي يتولى تأليف الفيلم، ويخرج الفيلم آدم مكاي مخرج فيلم Don't Look Up، ومن إنتاج بيتسي كوج وHyperobject Industries.

آخر أعمال كريستين ستيوارت



يذكر أن آخر أعمال الممثلة العالمية كريستين ستيوارت فيلم Love Lies Bleeding والذي تدور أحداثه حول مديرة صالة رياضية تدعى لو تقع في حب لاعب كمال الأجسام الشاب جاكي، والذي جاء إلى لاس فيجاس بحثا عن تحقيق أحلامه في مجال الرياضة.

