نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غنائها معه.. أيتن عامر لـ تامر حسني: "جدعتنك متتوصفش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا نجم الجيل تامر حسني مساء أول أمس حفل بالعين السخنة ضمن الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وجاءت الحفلة كعادة حفلات تامر حسني تحت شعار كامل العدد، واشعل تامر حسني الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه منها (يا نهار أبيض، هرمون السعادة، موضوع رجعونا، ليه طله، قولني كلام، موحشتكيش، ارجعلي..) وغيرهم الكثير.

وشهدت الحفلة العديد من المفاجآت كانت من ضمنها مشاركة الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة "عيونه دار"، وصعدت على المسرح وسط استقبال كبير من جمهور الحفل.

أيتن عامر توجه الشكر لـ تامر حسني

وقد نشرت أيتن عامر عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مجموعة صور من الحفل ووجهت من خلالها رسالة للنجم تامر حسني بعدما شاركته الغناء في حفل شم النسيم، حيث علقت على الصور قائلة: "شكرًا على اليوم الحلو ده، والحفلة الجامدة دى وروحك الجميلة وحضورك وموهبتك، وأخيرًا وليس آخرًا، جدعنتك اللى متتوصفش وعلى تشجيعك، وأحلى حاجة طبعا انى غنيت معاك اكتر اغنية أنا بحبها من اغانيك".

منشور أيتن عامر

منشور أيتن عامر

أعمال نجم الجيل تامر حسني القادمة

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

وأعلن مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة إلى أبطال فيلم "ري ستارت" حيث نشر صورة تجمعهم سويًا وعلق عليها قائلًا: "النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ( ري ستارت )حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمره نورت الفيلم".

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

آخر أعمال الفنانة أيتن عامر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر هو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض لها في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام، والمسلسل من بطولة هدى حسين وماجد المصري وأيتن عامر وفاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

كما شاركت أيضًا كضيفة شرف في مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، حيث قدمت دور شقيقتها الفنان وفاء عامر في بداية الحلقات.