تامر حسني يدعم مشروع شاب ويرتدي منه خلال حفلته بالعين السخنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 10:28 صباحاً - أحيا نجم الجيل تامر حسني مساء أول أمس حفل بالعين السخنة ضمن الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وجاءت الحفلة كعادة حفلات تامر حسني تحت شعار كامل العدد، واشعل تامر حسني الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه منها (يا نهار أبيض، هرمون السعادة، موضوع رجعونا، ليه طله، قولني كلام، موحشتكيش، ارجعلي..) وغيرهم الكثير.

تامر حسني يدعم مشروع شاب في بداية حياته المهنية

وكان من ضمن مفاجأت الحفل هو ارتداء تامر حسني لتيشرت من مشروع شاب في بداية طريقه، حيث نشر تامر حسني فيديو عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر مقطع الفيديو من الحفل وأوضح به سر ارتداؤه ذلك التيشيرت.

حيث قال تامر: "الحفلة اللي فاتت كان فيه شاب عمل التيشرت وبعته اليه اهداء منه، وبالفعل أخذه وبعد الحفلة عزف ان الشاب ده عمل المنتج الوطني والتيشرت مخصوص ليه وكمان شاب في بداية حياته العملية فقرر تامر أن الحفلة الاي بعدها يلبس التيشرت دعمًا للمواهب الوطنية الشابة".