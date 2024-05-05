لهذا السبب.. هند صبري تتصدر تريند "جوجل" بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة هند صبري تريند محرك البحث جوجل في السعودية، نظرًا لظهورها من خلال خاصية القصص المصورة على حسابها الخاص بـ إنستجرام في مقطع فيديو طريف بمشاركة ابنتها قامتا فيه بتقليد النجمتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي في أحد مشاهد مسلسلهما نيللي وشريهان وذلك على طريقة الـ تيك توك، ولقي الفيديو تفاعلًا كبيرًا من جمهور هند.



هند صبري تكشف عن سبب غيابها في دراما رمضان



وفي سياق منفصل، كشفت هند صبري خلال تصريحات تلفزيونية عن سبب غيابها في السنوات الثلاث الماضية عن دراما رمضان، وذلك منذ مشاركتها في مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض في رمضان 2021.

وقالت هند إنها بعد عرض مسلسل هجمة مرتدة، أعربت عن تعبها جراء الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد19 على صناعة الدراما، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارًا بالغياب المؤقت لحين تحسن الأحوال.



وأضافت: "لم أشارك في موسم رمضان من وقت مسلسل هجمة مرتدة في 2021، المشكلة كل اللي اشتغل في رمضان وقت كورونا 2020 تعب جدا أنا فاكرة مسلسل هجمة مرتدة كنا مصورين النص وبعدها توقفنا عشان كورونا فنسيت الدور والدنيا اتغيرت وبعدها رجعت عشان أكمل لرمضان اللي بعده حصلي تروما الضغط لمسلسل رمضان مش زي أي حاجة تانية".

وتابعت: "كل دا مع أن مسلسل البحث عن علا أخد مني وقت طويل جدا في تحضيراته، لكن أنا اشتقت لرمضان وغالبا السنة الجاية هكون موجودة".

البحث عن علا 2



وتنتظر هند صبري عرض الموسم الثاني من مسلسلها “البحث عن علا” عبر Netflix، وانضم إلى المسلسل في هذا الموسم الفنان ظافر العابدين، ويشارك هما في بطولته كل من سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، المعروف بلعبه دور شقيق علا في مسلسل عايزة أتجوز.

وتدور أحداث الجزء الثاني من البحث عن علا، حول علا التي تجد نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.

