حفل فني للمطربة شهد هشام وفرقتها الموسيقية في بيت العود.. السبت المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم بيت العود العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش حفلًا للفنانة "شهد هشام" وفرقتها في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 11 مايو بمقر بيت العود ببيت الهراوي (خلف الجامع الازهر).

نبذة عن شهد هشام



كانت الفنانة شهد هشام قد فازت بالمركز الأول في مسابقة العود في الدورة الأخيرة من موسم الرياض، وتميزت بمستوى فني مميز خلال فترة دراستها في بيت العود العربي تحت إشراف الفنان نصير شمة، الذي رشحها للانتقال إلى مرحلة التطبيق والتخرج بعد اجتياز كافة التدريبات والمراحل المؤهلة للتخرج ببيت العود، وشاركت الفنانة في العديد من الحفلات والمهرجانات المحلية والدولية بالمشاركة مع بيت العود.



صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.