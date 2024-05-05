ماجدة منير للفجر الفني: أرفض مصطلح "السينما النظيفة والغير نظيفة" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - ما من دور قدمته إلا كان مؤثرًا فى الدراما المصرية سواءً كان بمشهد أو عدة مشاهد وآخرهم كان دورها فى مسلسلات رمضان " بيت الرفاعي، أعلى نسبة مشاهدة، الحشاشين"، ولذلك التقي دوت الخليج الفني بالفنانة القديرة ماجدة منير فى افتتاح مهرجان بردية للسينما الومضة لتحدثنا عن العوامل التي تختار دورها على أساسها وماذا تحتاج السينما فى هذه الفترة ؟

الفنانة ماجدة منير ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد





كلمينا عن مشاركتك في الدورة الأولي من مهرجان "بردية للسينما الومضة" ؟

سعيدة بالدورة الأولى من المهرجان، وسعيدة بالفكرة وأحببت إسم المهرجان والومضة وهو التركيز على الأفلام القصيرة التي تتكون من ٥ دقائق.



المهرجان يحمل إسم بردية وهذه من معالم التاريخ والومضة وهذه الكلمة تعني إضاءة فما الذي يجب التركيز عليه حتي تضئ ؟

هذا صحيح فيجيب التركيز على الأفلام الفائزة وصُناع هذه الأعمال والتركيز على الأفلام القصيرة واستثمار هذا النجاح حتي تضئ.

شاركتِ في السباق الرمضاني من أكثر عمل هل تحدث تعارض في الوقت ؟

بالتأكيد حدث ولكن هذه وظيفة المخرج المُساعد.

ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل " بيت الرفاعى "؟

الذي حمسني للمشاركة في مسلسل " بيت الرفاعى " هو أن العمل من إخراج أحمد نادر جلال وأنا في بعض الأحيان أقبل الأدوار بسبب أسماء المخرجين مثل المخرجة كاملة أبو ذكرى والمخرج أحمد نادر جلال فأنا أثق بتسكين بدور يفيدني ويكون مؤثر فى الدراما ولا يمر مرور الكرام.

بيت الرفاعى

ما العمل الذي شاهدتيه فى رمضان وأعجبك ؟

مسلسل " بيت الرفاعي " ومسلسل " الحشاشين ".

كمشاركة وكمشاهدة ما الأفضل بالنسبالك المسلسلات القصيرة أم الطويلة ؟

كمشاهدة أفضل المسلسلات القصيرة، ولكن كمشاركة أفضل الطويلة لأن يكون الأجر أعلى والمشاهد أكثر.

ما رأيك فى مقولة " السينما النظيفة والغير نظيفة " ؟

لا أفضلها هذه مقولة مستحدثة ولا يوجد سينما نظيفة وغير نظيفة.

ما الذي يجب التركيز عليه فى السينما الفترة المقبلة ؟

يجب التركيز على مشاكل المجتمع وليس مواضيع ليس لها علاقة بالواقع الذي نعيشه وتحاول بوضع حلول ليس من الشرط أن تكون مباشرة ولكن تصل إلى قلب وعقل الجمهور.

ما الأعمال القادمة؟

فى راحة فى هذه الفترة من أعمال رمضان ولكن سأعود فى القريب العاجل.