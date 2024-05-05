في ذكراه.. تعرف على مسيرة حسام الدين مصطفى الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاحد 5 مايو، ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسام الدين مصطفى وهو مخرج سينمائي مصري من مواليد حي السيدة زينب في القاهرة، أحد أهم رواد الفن السابع في تاريخ مصر والعالم العربي، أثرى السينما المصرية بأعماله الخالدة، وتنقل في أعماله بين الدراما والمغامرات والكوميدي ليقدم أعمالًا تاريخية وحربية منهم فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي بطولة محمود ياسين عام 1974 وغيرها الكثير من الأعمال القيمة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مسيرة حسام الدين مصطفى الفنية..

مسيرة حسام الدين مصطفى الفنية

أخرج أكثر من 60 فيلما منها "الشيماء" و"شنبو في المصيدة" و"الرصاصة ال تزال في جيبي" و"غابة من السيقان" وعدة مسلسلات كالفرسان والأبطال، وكان آخر أعماله الجزء الأول لمسلسل "نسر الشرق صلاح الدين"، ومنذ عام 1956 وحتى عام 1994 يحمل في رصيده ما يقرب من 100 فيلم سينمائي، ومن أشهر أفلامه: فيلم الباطنية والرصاصة لاتزال في جيبي والنظارة السوداء والأخوة الأعداء والظالم والمظلوم وغيرها الكثير، ثم اتجه في الفترة الأخيرة لتقديم الأعمال الدرامية، إذ بدأ يقدم أعمالًا درامية منذ عام 1995 وخاصةً التاريخية وأشهرهم مسلسل الفرسان بطولة أحمد عبدالعزيز والإمام أبو حنيفة النعمان والأبطال وعصر الأئمة ونسر الشرق والإمام ابن حزم.

ظهور حسام الدين مصطفى في التلفزيون

ظهر حسام الدين مصطفى في 4 أفلام كممثل لا مخرج ولا مؤلف وهم فيلم اسكندرية كمان وكمان للمخرج الراحل يوسف شاهين ظهر بشخصيته الحقيقية كما ظهر بشخصيته أيضا في فيلم "شقاوة رجالة" عام 1966 كما ظهر في السهرة التليفزيونية "رسالة إلى أبي" 1986 وظهر في شخصية "مدير التحرير" في فيلم "شنبو في المصيدة"، وظهر أيضا في فيلم سر الهاربة عام 1963 في دور أحد ركاب القطار.

زيجات حسام الدين مصطفى

تزوج حسام الدين مصطفى، أربع مرات في حياته، تزوج اول مرة سنة 1962 من ابنة خاله السيدة نادية الطوبجي، ورزق منها بابنته الوحيدة جيهان، ثم تزوج من الفنانة نيللي إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا، كما تزوج من السيدة ليلى الشافعي وانفصلا بعد عامين، ليعود بعدها إلى زوجته الأولى بعد انفصالهما بعشرة سنوات.

