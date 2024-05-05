صدقي صخر يروج لحلقته مع "لميس الحديدي" في "كلمة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان صدقي صخر لحلقته في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي تقدمه عبر شاشة ON، وذلك احتفالا بأعياد الربيع.





وشارك صدقي صخر صور مع الاعلامية لميس الحديدي من كواليس تصوير الحلقة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "حلقة الربيع بنفتح فيها كل المواضيع بكرة مع لميس الحديدي".





تفاصيل الحلقة

ومن المقرر أن يتحدث الضيوف عن كواليس أعمالهم الفنية الأخيرة، بجانب تفاصيل حياتهم الشخصية، كما تقدم ياسمين علي وصلة غنائية رائعة مع فرقتها الموسيقية.



مواعيد كلمة أخيرة



يذاع كلمة أخيرة من السبت إلى الثلاثاء كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة «ON».



آخر أعمال صدقي صخر



ومن ناحية أخرى، شارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بأكثر من عمل، منهم “كامل العدد +1” الذي عرض على قناة On، وقدم خلاله شخصية كريم، وضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، لينا صوفيا، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وشارك أيضُا صدقي صخر في مسلسل لانش بوكس، وقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل امريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.





