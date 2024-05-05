سوسن بدر تهنئ جمهورها بعيد القيامة: كل سنة والمصريين طيبين

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سوسن بدر على تهنئة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وشاركت سوسن بدر صورة للسيد المسيح عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة والمصريين طيبين".





تكريم سوسن بدر في مهرجان بردية للسينما الومضة





أعربت النجمة سوسن بدر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان بردية حيث شاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل التكريم.





وعلقت على الصور قائلة: "مبروك ميلاد مهرجان بردية لسينما الومضة وأتشرفت بتكريمي في دورته الأولى والتي حملت اسم المخرج الكبير عاطف الطيب، وسط أساتذتي الفنانين الكبار، مبروك دكتور عزة أبو اليزيد مؤسس المهرجان، شكرا دكتور شريف جاد والمركز الثقافي الروسي لاستضافته حفل الافتتاح كل الشكر للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال رئيس المهرجان ودعواتي بالنجاح والتوفيق".





أعمال تنتظرها سوسن بدر

جدير بالذكر إنه تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض حكاية “دقيقة الا ربع” إحدى حكايات مسلسل “أسود باهت” وتدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل، ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل،طه خليفه، ياسر ربيع، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل قلع الحجر، والذي ضم بجانبها عدد من النجوم، وكان من أبرزهم: محمد رياض، سميرة عبد العزيز، ندى ماهر، مدحت تيخا، رضوى إيهاب، مروة عبد المنعم، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.