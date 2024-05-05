نادر حمدي يرزق بـ مولودة جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الموزع الموسيقي نادر حمدي عن استقبال مولودة جديدة، من خلال منشور شاركه مع محبيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع “إنستجرام”.

كتب نادر حمدي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بـ كنز ولله الحمد من قبل ومن بعد»، وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من عدد من الفنانين لتهنئته.

وفي وقت لاحق نجح الفنان نادر حمدي في خطف أنظار الجمهور من خلال مشاركته في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم 2024 في قطر، وشارك جمهوره بمقطع أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "هدف" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:" سعيد بالمشاركة في افتتاح كأس آسيا لكرة القدم 2024 في قطر، والأغنية الدعائية لها" هدف".. انتظرو المفاجأة الأكبر في الإفتتاح إن شاء الله إخراج أحمد الباكر، انتاج قطر استديوز".



زواج نادر حمدي

واحتفل نادر حمدي بزفافه في يناير 2021، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم هاني رمزي والشاعر تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ، شاهد صور حفل الزفاف.