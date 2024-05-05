محمد رمضان يحيي أول حفل غنائي له في لبنان 17 أغسطس المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد رمضان، لاحياء حفل غنائي كبير له في دوله لبنان، وذلك في يوم 17 من شهر أغسطس المقبل، يقدم من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه.

محمد رمضان يروج لحفله الجديد في لبنان



وفي نفس السياق قد روج الفنان محمد رمضان، لحفله الجديد في لبنان في أغسطس المقبل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ونشر بوستر الحفل وكتب من خلال خاصيه الكابشن:

"لبنان راح تولع والفرح راح يعود ثقة في الله نجاح".



آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية



ومن الجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية هو بطولته لمسلسل بعنوان جعفر العمدة والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023 والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، وشارك معه في بطولة مسلسل جعفر العمدى كوكبة كبيرة من النجوم مثل مي كساب، زينة، ايمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، أحمد فهيم، عصام السقا، فريدة سيف النصر، أحمد داش، وآخرين من النجوم

والعمل من تأليف واخراج محمد سامي.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية



أما عن أحدث أعماله السينمائية فـ هو ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" وهو فيلم تاريخي يدور في حقبه زمنيه معينه ويجسد محمد رمضان خلال الفيلم شخصيه علي بن محمد الفارسي وهو قائد جيوش الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي وهو فيلم يتناول فترة ثورة العبيد التي كانت في عام 1280 أثناء فترة حكم المماليك، وتدور أحداث العمل في اطار مميز من الاثارة والتشويق والأكشن، كما يشارك في بطولة فيلم أسد عدد من النجوم إلى جانب محمد رمضان وهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين والعمل من تاليف واخراج محمد دياب.