فنانة سعودية شهيرة تكشف عن أصولها وسبب انتقالها للعيش في هذه الدولة !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة السعودية الشهيرة نيرمين محسن الزهراني عن أصولها، وسبب انتقالها للعيش في سوريا.

وخلال لقاء لها ببرنامج "احكي مالك"، أوضحت نيرمين محسن الزهراني قائلة: "كنا نعيش في جدة..وأصولي من الباحة، وانتقلت للعيش في سوريا وعمري تقريبا 9 سنوات".

ايضـــــــاً :

افضل نوع من المكسرات يضبط السكر و يعيد لك شبابك حتى لو كان عمرك كبيراً

نجم عربي دخل موسوعة جينيس بالثراء .. هذه هي ثروته التي قد لا تصدقها ؟

طريقة تحضير القرنفل و الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات والقضاء على الصلع

هل للغضب علاقة بزيادة خطر الوفاة؟

وداعاً لأدوية السرطان .. هذه العشبة الرخيصة تنمو في موسم الشتاء تقضي على الورم الخبيث تماما

لهذا السبب أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء بعـد أكل لحم الجمل ؟

وأوضحت أنها زارت الباحة أكثر من مرة للتعرف على المنطقة التي ولدت فيها وأصولها.

وعن سبب انتقالها إلى سوريا، علقت الفنانة قائلة: "والدتي بعد الانفصال كان لديها عملها الخاص في السعودية وافتتحت فرعا في سوريا لرغبتها في الاستقلال".

واستطردت: " ذهبنا مع والدتي إلى سوريا نظرا لتعلقنا بها بشدة"، موضحة أنها عندما ذهبت إلى سوريا تعرفت على حياة جديدة لم تشبه حياتهم في جدة.

نيرمين محسن:

"كنت عايشة في جدة وأصولي من الباحة ، وانتقلت للعيش في سوريا وعمري تقريبًا 9 سنوات وهذا الشيء لليوم اشارة استفهام ليه يسولفون فيه مرة مع انه عادي". pic.twitter.com/z6Cpp8ncEt

المصدر: RT

اقرا أيضا :