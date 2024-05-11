نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يتصدر منصة أكس بعد مباراة الأهلى وبلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان أحمد سعد تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وجاء تصدر أحمد التريند بعد أستخدام معلق المباراة طارق الأدوار كلمات أغنيته "اليوم الحلو ده" بعد هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 90 من المباراة.

أحمد سعد

مباراة الأهلي وبلدية المحلة:

وجاءت المباراة ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من جدول الدوري المصري الممتاز، وقد انتهت المباراة بفوز صعب وغالي للأهلي بهدفين مقابل هدف واحد لبلدية المحلة.

وافتتح بلدية المحلة التسجيل عن طريق اللاعب ماجد هاني مع حلول الدقيقة 57 من عمر اللقاء وسط غفلة من دفاع الأهلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين سيطرة من الأهلي وفرض ضائعة أبرزها فرصة محمود كهربا وبيرسي تاو.

ليعود النادي الأهلي من جديد للمباراة بعد تقدم فريق بلدية المحلة، ليحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويذكر أن يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في العشرين من شهر مايو الجاري على أن تكون مباراة العودة في الثلاثين من نفس الشهر في مصر.

تفاصيل أغنية "اليوم الحلو ده":

أغنية "اليوم الحلو ده" للفنان أحمد سعد، من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع أحمد طارق يحيى ومرسال، ميكس وماستر هاني محروس.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان سعد قد احتفل مؤخرا بتخطى أغنية «سايرينا يا دنيا» لحاجز الـ 90 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لـه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حيث تلقى العديد من التهاني من أصدقائه داخل الوسط الفني.





«سيرينا يا دنيا» كلمات منة القيعي ولحن إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقى نادر حمدي ومن إنتاج حمدي بدر «كرافت ميديا».وآخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية «لية بداري» من فيلم «هشتاج جوزني» آخر أعمال أحمد سعد والتي لاقت إعجاب الكثير من جمهوره منذ صدورها.