نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب٠٠ حمو بيكا التريند الأول على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرحه أحدث أغانيه برفقة حمو بيكا، والتي تحمل اسم "عن جيلو".

نشر "حسن" أغنية "عم جيلو"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لذلك تصدرت قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

آخر أعمال حسن شاكوش



ومؤخرًا طرح حسن شاكوش أغنيته الجديدة التي حملت اسم “أنا في البلد عظمة” وهي من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.



هجوم حسن شاكوش على التيك توك



وفي وقت سابق هاجم مطرب المهرجانات حسن شاكوش شباب وفتيات التيك توك الذين يقدمون محتوى لا يتناسب مع قيم المجتمع العربي.



وقال خلال البث المباشر: "أنتم زودتوها أوي وخليتوا اللي ما يشتري يتفرج، خليتونا شكلنا برا وحش واتفضحنا وبيقولوا قاعدين بيشحتوا على التيك توك، خليتونا ولا لينا شكل ولا منظر ولا أي حاجة في المجتمع".