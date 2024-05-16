نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان خوري لـ دوت الخليج الفني:" أغنية "كلو وهم" أعادة الجمهور إلى ذكريات أعمالى السابقه مع إليسا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النجم اللبناني مروان خوري نجاحا كبيرًا في تعاونه مع النجمة إليسا من خلال ألبوم "أنا سكتين" الذي يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" والمنصات الموسيقية.

وتعاون مروان مع اليسا خلال الألبوم في أكثر من أغنية سواء بالتأليف أو التلحين وأيضًا الغناء مثل ما حدث في أغنية "كلو وهم".

مروان خوري واليسا

تصريحات مروان خوري:

وتحدث مروان خوري مع دوت الخليج الفني عن كواليس التحضير للأغنية وقال:" أغنية "كلو وهم" هو لون اليسا الرومانسي الذي أعتاده الجمهور ويحبه، وهذه الأغنية أعادتهم لذكريات الأغنيات التي شاركت فيها اليسا سواء أغنية "بتمون" أو أغنية "لو" وغيرها.

وأضاف مروان:" أعجب الجمهور بالمقطع الذي شاركت فيه اليسا الغناء في أغنية "كلو وهم" شئ يسعدني، لكن في النهاية الأغنية أغنية اليسا والجمهور كان ينتظرها هي، وخاصة أن جمهورنا العربي بطبعه يحب هذا اللون من الغناء".

وتابع:" اليسا نجمة شاطره وتعرف كيف تحقق النجاح، فهي تطور من نفسها دائمًا وهذا دليل نجاحها الكبير".

وعن أعماله القادمة قال:" نعم هناك عدة أعمال من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، هناك أكثر من ثلاث أغاني انتظر فقط الوقت المناسب لطرحهم، وأيضًا هناك تعاون مع الفنانة ماجدة الرومي".

مروان خوري واليسا

تفاصيل أغنية "كلو وهم":

ويذكر أن أغنية "كلو وهم" من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقي داني خوري، ويقول مقطع من الأغنية:" فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل على الوقت الملل

تاري الحكى غير الفعل منه سهل، نسيت السبب واللى جرحنا من الأصل، فكرت اللى بيحبك هين ينسي قساك.

نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت اللى بيحبك هين ينسي قسام، بتزعل قلبي وهو بيرجع يطلب رضاك، بغيابك كله وهم وما في شئ بيعني لي بلاك.