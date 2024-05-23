نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم يتصدر تريند يوتيوب والسبب أغنية "اتقابلنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر المطرب مسلم قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ،خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "اتقابلنا "، وهي السابعة من ألبومه الجديد.

نشر مسلم أغنية "اتقابلنا"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وقد حققت الاغنية نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 645 ألف مشاهدة، وأصبحت الأغنية تريند رقم 1 على يوتيوب.

تفاصيل أغنية اتقابلنا

أغنية "اتقابلنا" فمن كلمات الشاعر محمد فوزي، وألحان عبدالرحمن حسام، وتوزيع موسيقى مينا خلف.

وتأتي كلمات أغنية "اتقابلنا":

متفقناش، وسيبنا بعض وعديت فترة انا مبشوفهاش كل م احن، واقول اكلمها، تحصل حاجه، مكلمهآش، ولما صادفت، واتقابلنا كان فيه حد تالت، بينا

قريب منها، عينه ف عينها، وحاضنه ف ايده، مبتسيبهاش

داري في نفسك وامشي وفآرق