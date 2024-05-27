نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. عرض فيلم "فوتو كوبى" بنادى سينما أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاود نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، نشاطه الفني بعرض فيلم "فوتوكوبي"، يُقام العرض في أوبرا دمنهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

أحداث فيلم فوتوكوبي

وتدور أحداث الفيلم حول "محمود"، فى أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات فى حى العباسية، حيث يرى أن مهنته والعالم الذى يعيش فيه يتلاشى تدريجيا، حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفى أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات؛ ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها، ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقى للحياة والحب والصداقة والأبوة.

وكان الفيلم قد حصد عددًا من الجوائز منها "نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربى طويل" فى الدورة الأولى من المهرجان، العام الماضي، وفاز بجائزة "أفضل فيلم روائى طويل" فى مهرجان "طرابلس" بلبنان، وحصل على أكثر من جائزة فى مهرجان المركز الكاثوليكى وجمعية الفيلم، إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو من مهرجان "وهران" الدولى للفيلم العربى.

أخر أعمال محمود حميدة

جدير بالذكر أن آخر أعامله فيلم "الغسالة هو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي