نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور يضع اللمسات الأخيرة لأحدث أعماله لطرحها قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفنان محمد نور وضع اللمسات الأخيرة لأحدث أعماله الغنائية داخل الاستوديو الخاص به بالقاهرة الجديدة، الذي انتهى من تسجيل معظم أغانيه، والذي قرر نور طرح ألبومه في بداية شهر يوليو المقبل، وتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، كما قام نور بتلحين عدد من أغانيه.

كما من المقرر أن يقوم محمد نور بتصوير كل أغاني ألبومه بطريقة الفيديو كليب، لعرضها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما يحضر الفنان محمد نور مفاجأة أخرى حيث يتعاون مع مطربة لم يكشف عن اسمها فى ألبومه الجديد.

حفل محمد نور في عيد الأضحى





جدير بالذكر إنه يستعد المطرب محمد نور، لإحياء حفل عيد الأضحى، ثالث أيام العيد الثلاثاء الموافق يوم 18 يونيو من الشهر الجاري، وذلك في Notch بالعلمين الجديدة الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم محمد نور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته مثل "مع نفسي"، و"3 ابتدائي"، و"الفرح"، و"حياتى"، و"يرضيك"، و"فكرك إيه"، و"لينا في بعض"، و"بسلم عليك"، و"لو روحنا فين"، و"أنا فعلًا".

آخر أعمال محمد نور





يذكر أن آخر أعمال محمد نور أغنية «عالية» التي تحمل اسم ابنته وطرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب.

«عالية» أغنية باللهجة المصرية وبقالب غنائي سريع، وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية حول عالية تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.

وشاركت عالية ابنة محمد نور مع والدها في الفيديو كليب، وتقول كلمات الأغنية: كلمات أغنية عالية: "أنا هحكيلكم حدوتة كان فيه بنت صغنتوتة، جميلة واسمها عالية، أنا هحكيلكم عليها عن فرحة قلبي بيها، واسمها عالية اسمها عالية عالية يا عالية، أنا هحكيلكم حدوتة كان فِيهِ بنت صغنتوته، جميلة واسمها عالية، أنا هحكيلكم عليها عَن فرحة قلبي بيها، واسمها عالية اسمها عالية عالية يا عالية، وعشان الضحكة دى تفضل أنا موجود، دنا مافرحتش إلا في يوم ما فرحتك، سعادتي فى لحظة وأنا جنبك بتعب سنين".