نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي يوجه رسالة شكر لفريق عمل "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم خالد النبوي على توجيه رسالة رسالة شكر إلى فريق عمل فيلم "أهل الكهف"، الذي كن المقرر عرضه غدًا في السينمات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك خالد النبوي البوستر الرسمي للفيلم على إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "عن الناس الحلوة وراء الكاميرا اللي عملت فيلم اهل الكهف براڤو ياسمين القاضي مصممة الملابس ملابس رائعة مبهرة نقلتنا لزمن الفيلم بإشراف المخرج الكبير عمرو عرفة.. وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقية من بكرة نتقابل في دور العرض".





تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.







يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أحداث فيلم أهل الكهف





تدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.