نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. محمد عز يحتفل مع ابنائه بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد عز على مشاركة جمهوره بصور مع ابنائه أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى، وشارك الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام”.

بهذه الطريقة محمد عز يحتفل بعيد الأضحى

وكتب محمد عز على صوره مع ابنائه:" انتوا العيد ماشاء الله ربنا يحفظكم ماشاء الله ولا قوة الا بالله".

ونشر محمد عز عبر حسابه بموقع “ إنستجرام” صورتين لابنائه أحدهما في عام 2009 والثانية في عام 2024.

آخر أعمال محمد عز

شارك محمد عز في رمضان الماضي بمسلسل “ جري الوحوش ” بطولة الفنان نضال الشافعي، حمود عبدالمغني، وفادية عبدالغني، وصلاح عبدالله، ومحمود حجازي، وسميرة صدقي، تأليف الكاتب أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

كما شارك محمد عز في رمضان 2024 بمسلسل المداح الجزء الرابع بطولة حمادة بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.