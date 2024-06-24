"مكنتش متوقعة ردود الفعل".. هالة فاخر عن نجاح دورها في مسلسل "الوصفة السحرية"

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هالة فاخر عن سعادتها البالغة بردود الفعل من الجمهور على دورها بمسلسل "الوصفة السحرية"،الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة “dmc”.

تصريحات هالة فاخر



وقالت "فاخر" خلال مداخلة هاتفية لها، مساء أمس، ببرنامج "كلاكيت"، مع الإعلامية لينا الطهطاوي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم":"مكنتش متوقعة ردود الفعل على دوري في المسلسل، بس أنا رايحة بحب الأستاذ خيري سالم المخرج ، بحكم الصداقة، لأن أحنا صحاب وحبايب جدًا، وأول ماجالي التليفون لم أتردد لحظة ومسألتش أنا هعمل أية".

وأضافت: "اشتغلت مع المخرج خيري سالم في مسلسل "كلبش"، وطاقم العمل كلهم أصدقاء ليا، وأنا اشغلت قبل كدة مع الفنان عمرو وهبة وشيري عادل وأنا بحبهم على المستوى الشخصي جدا، وكان شغلي معاهم وأيضا مع الأستاذ عماد رشاد".

أبطال وصناع مسلسل "الوصفة السحرية"

شارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، عمر الشناوي ،لقاء سويدان، سلوي عثمان، كارولين عزمي، هالة فاخر،سلوى محمد علي، هايدي كرم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"

تدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية مثيرة حول معاناة عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.