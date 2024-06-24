نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يودع خوسيلو إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات القليلة الماضية عن مصير خوسيلو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ولعب خوسيلو، الموسم المنقضي، مع ريال مدريد على سبيل الإعارة من إسبانيول، بالإضافة إلى أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو.

ويتساءل الجمهور في كل مكان عن مصير خوسيلو الفترة القادمة وموقف نادي ريال مدريد من شراء عقده من أجل أن يكون اللاعب مدريدي أطول فترة ممكنة.

خوسيلو يبتعد عن ريال مدريد إلى الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحيفة، فإن خوسيلو سينضم إلى نادي سعودي في الصيف وسيتم الكشف عنه في الأيام القليلة القادمة.

وشارك خوسيلو مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم بالليجا في 34 مباراة سجل خلالها عشر أهداف وصنع هدفين لأصدقائه.

