لهذا السبب.. فيلم " أهل الكهف " يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم “أهل الكهف” محرك البحث جوجل في بالساعات الماضية بعد أن احتل المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما.

إيرادات أفلام عيد الأضحى

وحصل فيلم “ولاد رزق 3” على المركز الأول بعد أن وصلت ايراداته ل 8 ملايين جنيه ثم فيلم فيلم" اللعب مع العيال" وصلا ايراداته لـ 900 ألف جنيه، وعصابة الماكس بنحو نصف مليون جنيه.

أبطال أهل الكهف

فيلم أهل الكهف بطولة كل من خالد النبوي، أحمد عيد، محمد ممدوح، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد فراج، صبري فواز، مصطفى فهمي، محمود حميدة، هاجر أحمد، مأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، إنتاج محمد رشيدي.

أحداث فيلم أهل الكهف

تدور قصة فيلم أهل الكهف، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.