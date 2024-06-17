رئيس المتحف القومي للحضارة : إقبال كبير من الزائرين خلال عيد الأضحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 01:32 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الدكتور أحمد غنيم إن المتحف شهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور غنيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/الاثنين/ أن المتحف واكب عيد الأضحى بأنشطة مميزة تتضمن ورشا فنية وأنشطة خاصة للأطفال بالإضافة إلى تقديم شرح ميداني للزائرين على مدار الساعة لافتا إلى أن المتحف بصدد إنشاء قاعة جديدة مختصة بعرض فنون التحنيط في مصر القديمة وهو ما يعد استكمالا لفكرة سيناريو العرض المتحفي للمتحف مع ما تمثله المومياويات من قيمة تاريخية وأثرية كبيرة.

وأوضح أن المتحف يحرص على أن يكون مكانا تقضي فيه الأسرة يومها سواء لمشاهدة المعروضات المختلفة وفي مقدمتها قاعة المومياوات أو مشاركة الأطفال في الأنشطة الخاصة بهم او الجلوس في المنطقة الترفيهية.

ونوه إلى أن المتحف يستعد لموسم السياحة الصيفية الذي يزداد فيه عدد السائحين الأجانب بالإضافة إلى موسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات حيث سيتم تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة لهم في كافة المجالات وهو ما سبق تقديمه ولاقى إقبالا كبيرا.

وأشار إلى أن المتحف استقبل خلال الفترة الماضية عددا من المسؤولين الأجانب خلال زيارتهم لمصر حيث بات المتحف محطة مهمة في زيارات المسؤولين الأجانب لمصر.