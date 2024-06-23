نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميحة أيوب: غيرت اسمي مرتين خوفًا من أهلي "المخوخ كانت مقفولة وقتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سميحة أيوب، أن "الشلليلة والمحسوبية" ليست موجوده في الوسط الفني، والفن يفرض نفسه على الجميع، ومريت بعدة تجارب صعبة خلال بداية مشواري الفني.



وتابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2"،:"مريت بعدة تجارب صعبة وكنت مصممة أني مبصش ورايا حتى لا أتعثر، والعمل الجيد به أيضا هجوم، واللي بيضايق الفاشلين العمل الجيد ولذلك كنت بتقدم في مشواري".

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن مقياس نجاح الأعمال بالإيرادات عبارة عن تجارة فنية، وغيرت إسمي مرتين في أعمالي الفنية بسبب خوفي من أهلي، معقبة:"كانت المخوخ مقفولة وقتها بس هما سكتوا دلوقتي".



وأضافت "أيوب"، أنها قدمت فيلم "تيتة رهيبة"، بسبب قصته وسعيدة للغاية به، وهناك جيش كبير من الأطفال يحبونني بسبب ذلك العمل.

وأختتمت سميحة أيوب حديثها، أنها ترفض تقديم مشهد واحد في عمل فني حتى لو كان مهما، كونها قدمت الكثير من الأعمال ولها اسم كبير في عالم الفن، ولا تحب أن تكون موجودة لمجرد الظهور.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.