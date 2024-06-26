نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة اعتذار.. رانيا فريد شوقي تنهي التعامل مع إحدى شركات التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة رانيا فريد شوقي بتقديم رسالة إعتذار لجمهورها بسبب تعاملها مع إحدي شركات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، والتى تسببت فى نشر العديد من المنشورات الغير محببة لبعض الجمهور، حيث كشفت عن إنهاء التعامل بينهما.

فنشرت رانيا فريد شوقي منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، قائلة: “انا بعتذر لو كان في اي حاجة علي صفحتي ضايقت حد حتي ولو علي سبيل الهزار للأسف كنت بتعامل مع شركة للسوشيال ميديا كانت المسؤله علي كل الحسابات الخاصه بي واليوم تم إنهاء التعامل معاهم بعتذر للمرة التانية”.

صناع مسرحية “مش روميو وجوليت”

وتشارك حاليًا رانيا فريد شوقي في مسرحية “مش روميو وجوليت” بجانب عدد من النجوم أبرزهم علي الحجار وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، ملابس علا جودةـ مي كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازي، وإخراج عصام السيد.

أسعار تذاكر ومواعيد عرض مسرحية “مش روميو وجوليت”

أسعار تذاكر العرض تتراوح ما بين “60 جنيهًا، 80 جنيهًا، 110 جنيهًا”، ويتاح الحجز من خلال شباك التذاكر في المسرح فقط من الرابعة مساءً كل يوم، فلا يوجد حجز أونلاين.