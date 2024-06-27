نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تنضم لأسرة مسرحية "ميمو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت مؤخرًا الفنانة أسماء جلال لمسرحية “ميمو” بطولة الفنان أحمد حلمي، والتي تعد بمثابة عودة بعد غياب دام لأكثر من 25 عام عن المسرح، عن عودته إلى خشبة المسرح مرة أخرى، بمسرحية «ميمو»، وذلك خلال عرضها الوقت الحالي على مسرح جراند نايل تاور بالقاهرة.

ونشرت الشركة المنتجة للمسرحية، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لـ أسماء جلال، وعلقت قائلة: “انضمام أسماء جلال لأسرة مسرحية ميمو”.

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.



وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.