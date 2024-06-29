نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي في عيد ميلادها الـ53:" بتمنى رب العالمين يبعد عني وينجيني من أعدائي المنظورين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 53 يوم السبت 29 يونيو، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1971.

عيد الميلاد نوال الزغبي

كتبت نوال الزغبي تغريدة عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا قالت فيها: "بعيد ميلادي بتمنى رب العالمين يبعد عني وينجيني من أعدائي المنظورين وغير المنظورين ويعطيني الصحة والسعادة".

إطلاق الألبوم الجديد

أعلنت نوال الزغبي عبر حسابها على موقع "إكس" استعدادها لطرح ألبومها الجديد، بعد نجاح أول أغانيه "من باريس" التي طرحتها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب. وكتبت: "حابة وجهة نظركن للألبوم الجديد ومستمتعة بآراؤكم.. بس هلّق أنا مستمتعة بنجاح ‎من باريس".

نجاح كليب "من باريس"

حققت أغنية "من باريس" نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز الفيديو كليب 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحه في 19 مايو. الأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، والكليب من إخراج نضال بكاسيني.

الأغاني المقبلة

وتستعد نوال الزغبي لطرح أغنيتين جديدتين، الأولى مصرية بعنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح. أما الأغنية الثانية فهي خليجية بعنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

نجاح أغنية "فخامة معاليك"

واحتفلت نوال الزغبي مؤخرًا بنجاح أغنيتها "فخامة معاليك"، التي طرحتها على موقع يوتيوب. وشاركت عبر خاصية القصص على إنستجرام صورة للأغنية التي حققت 14 مليون مشاهدة منذ طرحها. وصلت نسب المشاهدة إلى 17 مليون بعد أسبوعين فقط من طرحها.

مقابلة تلفزيونية

ظهرت نوال الزغبي كضيفة على برنامج "زمن" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، أثناء الحلقة، تفاجأت بطلب شاب يُدعى ميشال الزواج منها على الهواء مباشرة، حيث قدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد، ورغم دهشتها، اعتذرت نوال للشاب بلطف قائلة: "أنت تستحق فتاة أفضل مني وتعطيها هذا الخاتم الرائع".