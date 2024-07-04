نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي بالزمالك يوم 24 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال علي الحجار

يشار أن آخر أعمال علي الحجار مسرحية مش روميو وجوليت، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



أبطال مسرحية مش روميو وجوليت



وضمت المسرحية مجموعة من النجوم أبرزهم، علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، ملابس علا جودةـ مي كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازي، وإخراج عصام السيد.